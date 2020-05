AFYON HAYIRSEVER İŞLETMECİ, KAPI KAPI İFTAR YEMEĞİ DAĞITIYOR

Kaynak: DHA

AFYONKARAHİSAR'da, her ramazan iftar saatinde açılıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verilen lokanta, bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılınca, iş yeri sahibi ve çalışanlar hazırladıkları iftar yemeklerini kapı kapı dolaşarak dağıtmaya başladı. İşletmeci Mehmet Arpacıoğlu, 10 yıllık ramazan geleneklerini, bu yıl kapı kapı dolaşarak sürdürdüklerini söyledi.Afyonkarahisar'ın tanınan lezzet duraklarından olan bir lokantanın her yıl ramazan ayında sürdürdüğü iftarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek verme geleneği, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kapı kapı dağıtılarak gerçekleştiriyor. İmaret Camii karşısında uzun yıllardır hizmet veren lokanta her ramazan ayı boyunca iftar saatine yakın açılarak, gelen herkese ücretsiz iftar yemeği dağıtılıyor. Yıllardır sürdürülen bu gelenek vatandaşların takdirini kazanırken, birçok vatandaş da bu geleneğe maddi- manevi katkı sunmaya başladı.ELLERİYLE HAZIRLAYIP KAPI KAPI DAĞITIYORLARİşletme sahibi Mehmet Arpacıoğlu, bu ramazanda da geleneklerini sürdürmek istediklerini söyledi. Arpacıoğlu, "Ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle bizim gibi işletmelerde yiyecek, içecek servisi yapılması yasak. Hem bu yasağa uyup, hem de geleneğimizi nasıl sürdürebileceğimizi ilimizin değerli yöneticilerine sorduğumuzda, bize iftar yemeklerini ihtiyaç sahiplerinin evlerine dağıtabileceğimiz söylendi. Biz de personelimizle bu göreve talip olduk. Bize bildirilen isim ve adreslere her gün, günlük olarak hazırladığımız iftar yemeklerini paketleyip, götürüyor ve teslim ediyoruz" diye konuştu.'HEDEFİMİZ 10 BİN KİŞİYİ AŞMAK'Yıllardır süren bir hayır geleneğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Mehmet Arpacıoğlu, "Hem bizler hem de personelimiz bu işi gönüllü ve zevkle yapıyoruz. 10 yıllık ramazan geleneğimiz vardı. Ramazan ayında vatandaşlarımızı lokantamızda misafir ediyor ve iftarda ağırlıyorduk. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mekanımızda ağırlayamayınca evlerine götürelim istedik. Günlük 300 kişilik iftar menüsü hazırlamayı planladık ancak bunun üzerinde rakamlara ulaştık. Hedefimiz 30 günde 10 bin kişiyi aşmak. Hayırseverlerimizin küçük de olsa katkısı oluyor. Gönlümüz istiyor ki hayırseverlerimizin geçmiş yıllardaki gibi katkısının biraz daha artması. Katkı artarsa günlük yardımımız 500'e ulaşır" dedi.