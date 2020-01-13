Haberler » Güncel » Afyon karahisar kalesi'nde eşsiz kış manzarası - Haber

Afyon karahisar kalesi'nde eşsiz kış manzarası

Karahisar Kalesi'nde eşsiz kış manzarasıAFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve Akarçay, eşsiz manzara oluşturdu.

13.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:25Afyon karahisar kalesi'nde eşsiz kış manzarası
Kalesi'nde eşsiz kış manzarası
AFYONKARAHİSAR'da, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Karahisar Kalesi ve , eşsiz manzara oluşturdu.
Afyonkahisar'da kent merkezinde volkanik özellikli, yerden yüksekliği 226 metre olan doğal yükseltili bir kaya kütlesi üzerinde 3 bin 360 yıllık geçmişe sahip Karahisar Kalesi, kar yağışının ardından doyumsuz bir manzara sunuyor. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılan, dik yamaçları ve zorlu patikalarıyla dikkati çeken Karahisar Kalesi'ne gelenler, bu eşsiz manzara önünde fotoğraf çektirdi. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ekipleri de Karahisar Kalesi ve Akarçay'ı drone ile görüntüledi.

Karahisar, Akarçay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04  Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının davası - Haber
15:04  Adana'daki PKK/KCK davasında yargılanan iki sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis - Haber
15:02  Muş'ta hava ulaşımına sis engeli - Haber
14:59  Yolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı - Haber
14:58  'Akran Zorbalığı' konulu seminer - Haber
14:44  Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Haber
13:45  Profesör Ercan'dan çok konuşulacak açıklama: Depremde ölenlere 'pisi pisine gitti' denir - Haber
11:40  Binlerce tavuk ölüsü araziye bırakıldı! Vatandaşlar şaşkına döndü - Haber
11:23  7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı - Haber
10:25  Korku evinde yapılan evlilik teklifi, ilginç görüntülere sahne oldu - Haber
13.01.2020 15:14:30