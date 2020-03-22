Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi - Haberler

AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi

Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimiAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı.

22.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:48
Sandıklı 'da 30 bin dekara patates ekimi
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates ekim sezonu başladı. İlçede bu sezon 30 bin dekar alana ekim yapılması bekleniyor.
Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı merkez ve köylerinde ekim sezonu başladı. İlçede patates ekimi yazlık ve kışlık olmak üzere iki dönem halinde gerçekleştiriliyor. İlçede 30 bin dekar alana patates ekimi yapılması beklenirken, yazlık ekimler mart sonunda başlıyor ve nisan ayı sonlarına kadar sürüyor. Kışlık ekim ise nisan ayı sonunda başlayarak temmuz ayına kadar sürüyor. İlçede patates hasadı ise yazlık patates ekimlerinde temmuz ayı sonlarında, kışlık patates ekimlerinde de ağustos ayının son günlerinde başlıyor. Patates ekim işleminde ise önceden tarlalar sürülerek gübreleme işlemi yapılıp, ekime hazır hale getiriliyor. Daha sonra kadın işçiler tarafından kesilerek ekime hazır hale getirilen patatesler, ekim yapılacak tarım makinesine konulduktan sonra ilaçlama işlemi yapılarak ekim işlemine geçiliyor.
10 yıldır patates ektiğini söyleyen Özcan Görgün, "Patates tohumlarını Ödemiş'ten getirdik. İlçemizde yazlık patates ekimleri mart ayında başlar ve nisan ayı ortası ya da sonlarına doğru tamamlanır. Temmuz ayı sonlarında söküm başlar. Kışlık ekim dediğimiz agre cinsi patatesler de nisan ayı sonunda başlar. Ağustos gibi biter. Kasım ayında Ödemiş'ten tohumluk patateslerimizi alıyoruz. Depolarımıza indiriyoruz. Mart ayında depolarımızdan çıkartıyoruz. Önce tohumluk patateslerimizin kesimini yaparız. Daha sonra kışın hazırladığımız tarlalara gübreleri atarız. Tohumlarımızı ilaçlar ve ekime başlarız. Ekimden bir ay sonra tekneleme dediğimiz boğaz doldurma işlemini yaparız. Hatları döşer sulama yaparız. Söküm yazlıklarda temmuz ayında başlar. Kışlık ekimlerde de ağustos ayının son günlerinde başlar. Eylül ayının ortasında biter" dedi. AFYON Sandıklı’da 30 bin dekara patates ekimi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

AFYON Sandıklı'da 30 bin dekara patates ekimi
Etiketler : Sandıklı, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

BM’den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir Haberler
BM'den Gazze uyarısı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü Haberler
Yunan Kathimerini gazetesinden ırkçı koronavirüs karikatürü
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp ’Evde kalın’ çağrısı yaptı Haberler
Bakan Koca, hikayesi olan bu kareyi paylaşıp "Evde kalın" çağrısı yaptı
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar Haberler
Uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti Haberler
Koronanın hızla yayıldığı Avrupa ülkesinde ilk doktor ölümü gerçekleşti
İngiltere’de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor Haberler
İngiltere'de bir Türk daha virüsten hayatını kaybetti! Sayı artıyor
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı Haberler
Antalyalı esnaf, virüse karşı fırınla önlem aldı
Orta Doğu’nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor Haberler
Orta Doğu'nun kaderini değiştiren adam koronavirüs için sahaya çıkıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara Valiliği 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Kuzey Makedonya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm - Haber Temiz Toplum Derneğinden infaz düzenlemesi önerisi - Haber Çavuşoğlu İngiliz Financial Times'taki makalesinde AB ve göç konularını değerlendirdi Açıklaması - Haber 22 Mart ATT Günü'nü görev başında geçirdiler - Haber BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir - Haber Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı - Haber Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar - Haber Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi - Haber İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti - Spor Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı - Haber
Loading