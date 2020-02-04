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Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi

İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı uçakla memleketine getirildi.

04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:59Afyon şehidinin naaşı memleketine getirildi
İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı neticesinde şehit olan Afyonkarahisarlı Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı uçakla memleketine getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 8 askerden Afyonkarahisarlı Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Gökhan Orhan'ın naaşı gece saat 03.30'da uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirildi. Burada askeri törenle karşılanan Orhan'ın naaşı ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, bugün Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nden alınarak baba ocağı Sandıklı ilçesinde düzenlenen törenle ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - AFYONKARAHİSAR

Piyade, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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