Afyonkarahisar 20 Yılda 15 Kez Aday Oldu

Kaynak: DHA

20 yılda 15 kez aday olduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 1999 yılından bu yana bağımsız belediye başkanlığı, milletvekilliği ve muhtarlık olmak üzere 13 kez aday olan Menderes Koçak (57) bu seçimde de belediye başkanlığı ve köyünden muhtarlığa talip oldu. Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor dedi.Sandıklı'ya bağlı Kızılca köyünde oturan evli ve 3 çocuk babası Menderes Koçak'ın adaylık serüveni 1999 yılında köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Daha önce 4 kez bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı, 1 kez Afyonkarahisar bağımsız milletvekili adayı, Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden ayrı dönemlerde toplam 8 kez muhtar adayı olan Menderes Koçak, bu seçimde de yine bağımsız Sandıklı belediye başkan adayı ve Kızılca köyü muhtar adayı oldu.Girdiği hiçbir seçimi kazanamayan Menderes Koçak, bu seçimde liste başı olduğunu iddia ederek, hem köy muhtarlığını hem de belediye başkanlığı seçimini kazanacağını söyledi. Elektrikli bisikletiyle seçim çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Menderes Koçak, muhtarlık ve belediye başkanlığı seçiminin ikisini de kazanması durumunda belediye başkanlığını tercih edeceğini anlattı.'SİYASİ HAYATIMIN 20'İNCİ YILINDAYIM'Menderes Koçak, Kızılca benim köyüm. İkametim orada ve aynı zamanda Kızılca köyünden muhtar adayıyım. Sandıklı'dan da bilindiği gibi bağımsız belediye başkanı adayıyım. Bugüne kadar benim gibi Türkiye'de rekor kıran yoktur, belediye başkanı aynı zamanda muhtar adayı olan. Şansızlık mı diyelim. Geçen adaylığımda kazanamadım. Ama bu sefer seçimlerde her ikisini de alacağım. İkisini kazanmam halinde belediye başkanlığını tercih edeceğim. Çalışmalarım yoğun geçiyor. İlahi güç yardımcı oluyor. Bazen akşamları yorgunluktan uykum kaçıyorum. Zaman zaman uyku hapı atıyorum. Gece yarılarına kadar uyumadığım zaman oluyor. Sosyal medyadan canlı yayınlar yapıyorum. Boş zamanlarımda da köye giderek orada çalışmalarımı yürütüyorum. 1999 yılında seçimlerde bağımsız belediye başkan adayı oldum. Siyasi hayatımın 20'inci yılındayım. Bu adaylığım ile 5'inci kez belediye başkanı adayıyım. Bir kere de bağımsız milletvekili adaylığım var. 9 kez de Sandıklı Çay Mahallesi ve Kızılca köyünden muhtar adayı oldum dedi.