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Afyonkarahisar'a gelenlere 14 gün karantina uygulanacak

Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla korona virüs (Covid-19) salgınına karşı kente gelenlerin 14 gün süre ile evde karantinada bulunmalarına karar verildi.

03.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:56
Afyonkarahisar'a gelenlere 14 gün karantina uygulanacak
Afyonkarahisar'da İl Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla korona virüs (Covid-19) salgınına karşı kente gelenlerin 14 gün süre ile evde karantinada bulunmalarına karar verildi.

Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüse karşı bir takım kararlar alındı. Afyonkarahisar'a diğer illerden gelen ve kentte bir süre kalacak kişilere yol kontrolleri ve diğer şekillerde ulaşarak Afyonkarahisar il sınırları içine intikalinden itibaren, 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına karar verildi. Aynıca korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, umre dönüşü diğer illerde karantinaya alınan, Afyonkarahisar'da ikamet eden vatandaşların, tahliye işlemlerinin gerçekleştiği günden itibaren 14 gün süre ile evde izlem/karantinasında kalmalarının sağlanmasına, kendilerini izole etmelerine ilişkin taahhütname imzalatılmasına da İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından oybirliği ile karar verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar'a gelenlere 14 gün karantina uygulanacak - Haberler

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