Afyonkarahisar'a kar etkili oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:36



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:36

Afyonkarahisar'a kar etkili olduAkda sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının gün içinde aralıklarla sürmesi ve cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabah işe veya okula gitmek için evden çıkan kent halkı kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde ve yerde kar birikintileri oluştu. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarla kaldırımlarda biriken karları temizlemek için ilaçlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle kentin simgesi olan Anıtpark önünde bulunan Utku Anıtı ile Afyon Kalesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışına aldırış etmeyen bir milli piyango satıcısı da bilet satmaya devam etti. Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün içerisinde zaman zaman devam edeceğini ve etkisini cuma günü sabaha karşı kaybedeceğini belirtti.