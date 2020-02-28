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Şehidin anne ve babası, şehidin çocuklarına bakmak için gittikleri Ankara'da acı haberi aldılar

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşının anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittikleri ve acı haberi de orada aldıkları öğrenildi.

28.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 11:39

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.

Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.

2 ÇOCUĞU VARDI

Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti. Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Öte yandan Süleyman Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

ŞEHİDİN ÇOCUKLARINA BAKMAYA GİTMİŞLER

Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de orada aldıkları öğrenildi.

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Şehidin anne ve babası, şehidin çocuklarına bakmak için gittikleri Ankara'da acı haberi aldılar

Süleyman Şahin, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


28.02.2020 12:05:45