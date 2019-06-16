Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ AFYON'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın naaşı memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Şırnak'tan askeri uçakla Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, askeri erkan ve şehit yakınları tarafından karşılandı.

'YİĞİDİM ASLANIM'

Şehidin naaşı havalimanında karşılandıktan sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şehit Teğmen Şafak Evran'ın annesi Yeter Evran, oğlunun tabutu ambulanstan indirilirken, "Yiğidim aslanım" diye ağıt yaktı, "Şehidim" dediği oğlunun tabutunu öptü. Şehidin eşi Canan Evran da fenalık geçirdi. Şehidin annesi ve eşini sağlık görevlileri yalnız bırakmadı. Baba Hayrullah Evran ise metanetini korumaya çalıştı. Şehidin ablası Semiha Arslan ağıtlar yaktı.

'DOYAMADINIZ BABANIZA YAVRUM'

Şehidin kızı Ada Evran, babasını görmek istediğini söyledi. Ada, babaannesi ve annesine sarılarak ağladı. Şehidin annesi Yeter Evran sarıldığı torununa, "Doyamadınız babanıza yavrum" diyerek ağladı.

'YİĞİDİM GİTMİŞ'

Daha sonra şehidin babası, annesi, eşi ve kız kardeşi morga girerek şehidi son kez gördü. Abla Semiha Arslan "Kardeşim cennete gitti. Benim canım kardeşim" diye gözyaşı döktü. Şehidin eşi Canan Evran da "Aşkım bir tanem. Gerçekmiş. Sensiz ne yapacağız? Yiğidim gitmiş" diyerek ağıt yaktı. Şehidin yakınlarını sağlık görevlileri teskin etmeye çalıştı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın cenazesi yarın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,