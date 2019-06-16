16.06.2019 22:50
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (3)
Kaynak: DHA
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FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın canlı yayını sosyal medyayı salladı! İlk yankılar ortaya çıktı
Uğur Dündar'dan "Yıldırım-İmamoğlu" ortak yayını için ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a dikkat çeken hediye!
İmamoğlu cebinden 20 lira çıkararak YSK'nın kararını sorguladı: Buna hiç kimse inanmaz
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan küstah Türkiye çıkışı
Ortak canlı yayında Binali Yıldırım'ın FETÖ çıkışı sosyal medyada gündem oldu!
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Yıldırım: "Dikey yapılaşma kötü bir şey, hem sosyalleşmeyi hem kimliğini ortadan kaldırıyor"
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İmamoğlu: "75 bin öğrenciye 8 ay boyunca 400 lira burs vereceğiz"
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