Afyonkarahisar ADD'den doğadaki hayvanlara yiyecek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İhsaniye kırsalında yaşayan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktı.Atatürkçü Düşünce Derneği Afyonkarahisar Şubesi sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda ADD Afyonkarahisar Şube Başkanı Veli Cengiz ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Döner ve Sevilay Mara, İhsaniye kırsalında doğada yalnız yaşam mücadelesi veren hayvanlar için yiyecek bıraktı. Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Mara öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluk projesi ile birçok hayvan aç kalmaktan kurtuldu."Doğadaki canlıların yanında olmaya devam edeceğiz"ADD Şube Başkanı Veli Cengiz yaptığı açıklamada, Sevilay Mara'nın kendisine gelerek doğada zor durumda olan hayvanlardan söz ettiğini, bunun üzerine araçların bagajına doldurdukları yiyecekleri doğaya bırakmak için İhsaniye'ye gittiklerini belirtti. Başkan Cengiz, "Her canlı yaşama hakkına sahiptir. Hiçbir canlı doğada kaderine terk edilemez. Biz dernek olarak doğada yalnız yaşamak zorunda kalan canlılar elimizden geleni yapıyoruz. Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Sevilay Mara hanımefendi de derneğimizi hayvansever üyelerinden, kendisine teşekkür ediyorum. Biz yine onun öncülüğünde bu tip faaliyetlerimizi sürdürmeye, doğada yalnız yaşamak zorunda olan canlıların yardımcısı olmaya devam edeceğiz" dedi."Herkes kapısının önüne su bırakabilir"Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Sevilay Mara ise sokak hayvanları başta olmak üzere her canlı için çalıştığını söyledi. Sokak hayvanları için herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Mara, "İhsaniye'de doğada bir grup köpeğin yaşam mücadelesi verdiği haberi bize bir arkadaşımız tarafından verildi. Ben ilk önce kendim o bölgeye gidip biraz yiyecek bıraktım. Daha sonra Dernek Başkanımız Veli Cengiz ve Dernek Yönetim Kurulu Üyemiz Bekir Demir ile o bölgeye tekrar gidip o hayvanlar için yiyecek bıraktık. Her insan doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar için bir şeyler yapmalı. Şu yaz günlerinde herkes kapısının önüne bir tas su bırakabilir. Küçük yardımlarla bir hayanın yaşamasına vesile olabiliriz. Biz dernek olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR