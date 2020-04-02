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AFYONKARAHİSAR AKÜ'lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor

AKÜ'lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyorAfyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Biyomedikal Mühendislik Bölümü öğretim üyeleri, koronavirüs ile topyekün mücadele kapsamında basit malzemelerle düşük maliyetli yüz maskesi hazırlarken, 3 boyutlu yazıcılarla da malzeme...

02.04.2020 18:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:18
AKÜ'lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Biyomedikal Mühendislik Bölümü öğretim üyeleri, koronavirüs ile topyekün mücadele kapsamında basit malzemelerle düşük maliyetli yüz maskesi hazırlarken, 3 boyutlu yazıcılarla da malzeme üretimine başladı.
AKÜ Biyomedikal Mühendislik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sadık Kağa, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ve Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran tarafından oluşturulan ekip, sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadelede görev alanların kişisel koruyucu malzeme ihtiyacına cevap vermek amacıyla basit malzemelerden kişisel koruyucular üretmeye başladı. Ekip, 3 boyutlu yazıcılarla da yoğun bakım ünitelerinin ihtiyacı olan ventilatör üretimine başladı.
Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesin çeşitli koruyucu ekipmanları yapmaya çalıştığını, kişisel koruyucu ekipmanlar üzerinde çok çalıştığını belirterek, "Özellikle siperlikli koruyucu maske gibi ekipmanlar üzerinde çalıştılar. Biz Biyomedikal Mühendislik Bölümü olarak ne gibi katkılar sağlayabiliriz, bunun üzerine kafa yorduk. Pandemi ülkemize geldiği andan itibaren bu konuda araştırmalarımızı, bütün çabamızı bu konuya yönlendirdik. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile bu konularda çalışmaya başladık. 3 boyutlu yazıcılarla bir siperlik hazırlanması yaklaşık 2 saati alıyor. Benzer siperlikler üretmeyi denedik. Bu siperliklerin hijyen açısından sorun teşkil ettiğini gözlemledik. Halkımız iyi niyetli olarak hazırladıkları süperlikleri sağlıkçılara ulaştırabiliyor, ancak bu tip sterilizasyondaki sorunlar daha büyük problemler yaratabiliyor. Dolayısıyla buna nasıl çözüm buluruz diye kendi aramızda epey tartıştık. Basit malzemelerle hızlı üretilebilecek bir çözüm önerisi sunduk. Herkesin kolayca üretebileceği yüz koruyucu maske modelini halkımıza sunacağız" diye konuştu.
MALZEMENİN KENDİSİ VİRÜSÜ ÜZERİNDE BARINDIRACAK ÖZELİĞE SAHİP
3 boyutlu yazıcıların medikal alanda çok fazla kullanılmaya başlandığını aktaran Ahmet Fatih Yuran, "Çok da ümit vaad edici bir teknoloji bu. Bizim özellikle bu konuda çalışan kişilerden, kurumlardan isteğimiz, daha kritik ekipmanlar üzerinde yoğunlaşsınlar. Örneğin ventilatör gibi problemleri çözmeye çalışsınlar. Yüz koruyucu ve maske gibi konularda başka çözümler üretilmesi mümkün. Yüz maskeleri ve siperlikler gibi malzemelerin 3 boyutlu yazıcılarla üretilmesinin çok fizibil olmadığını gördük. Üretim süreleri büyük bir problem olmakla beraber malzemenin kendi iç yapısından dolayı virüsün yayılmasına, virüsün bu malzeme üzerinde barınmasına imkan sağlayacağını gözlemledik. Kumaş şapka ve plastik malzemenin sterilize edilmesi çok daha kolay, ancak diğer ürünler bu anlamda çok uygun gözükmüyor" dedi.
ENERJİYİ SARF MALZEMELERE HARCAMAK DAHA ETKİLİ OLACAK
Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ise sarf malzeme üretimine de büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Fidan, "Ventilatör cihazları ile ilgili çok ciddi bir açık, bir problem var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı gerekli çalışmayı ve yatırımı yapıyor. Biz de aşırı bir ihtiyaç durumuna nasıl çözüm üretebiliriz diye düşünerek, mevcut ventilatörlerin en azından birden fazla kişiye uygulanabileceği ufak aparatlar yaptık. Bunlar hem üretimi kolay hem de büyük bir kriz durumunda daha etkin olacağını düşünerek ürettiğimiz ürün. Bu aparatlarla mevcut yoğun bakım ünitelerini 2 katına kadar artırmak mümkün olacak. Mekanik ventilatörlerle ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ventilatör aparatı için 3 boyutlu yazıcıda 4 saatte 1 tane üretim yapabiliyoruz, kişisel koruyucu için de 2 saatlik bir zaman harcıyoruz. Bizim ürettiğimiz koruyucu yüz maskesinden 90 saniyede 1 tane üretiyoruz. Yani kişisel koruyuculara harcayacağımız enerjiyi sarf malzemeyi üretmeye harcarsak çok daha etkin olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.
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AFYONKARAHİSAR AKÜ’lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Fatih, Ventilatör, Güncel

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AFYONKARAHİSAR AKÜ'lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor
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