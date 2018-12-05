Afyonkarahisar Albay Çömez, Şehit Babasını Ağırladı

Albay Çömez, şehit babasını ağırladı Afyonkarahisar
İl Jandarma
Komutanı Albay Hamza Çömez, Şehit Uzman Çavuş Fahri Pınar
'ın babası İsmail Pınar'ı (74) misafir etti. Hakkari
'nin Çukurca
ilçesinde 1996 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Fahri Pınar'ın Sultandağı
'nda oturan babası İsmail Pınar, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez'i makamında ziyaret etti. Şehit babası Pınar'ı Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Şehit babası Pınar'ı kapıda asker selamıyla karşılayan Albay Çömez, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Şehit babası İsmail Pınar'ın koluna girerek merdivenleri birlikte çıkan Çömez, şehit babasından komutanlık Şeref Defteri'ne duygularını yazmasını istedi. Bunun üzerine şehit babası Pınar, deftere duygu ve düşüncelerini aktardı.
'VATAN SAĞ OLSUN'
Albay Çömez ile bir süre sohbet eden şehit babası Pınar, hatırlanmanın çok önemli bir şey olduğunu ifade etti. Pınar, Devletimize Allah zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız ve büyüklerimiz her zaman bize şehitler baş tacımız diyor. Çok memnunum. Allah sağlık versin. Sayın Albay'ım bizimle ilgileniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah ordumuza ve emniyet güçlerimize zeval vermesin ve daima yardımcısı olsun. Ben 24 yaşındaki evladımı vatanımız için şehit verdim. Vatan bütün kalsın bayrak dalgalansın ve ezan dinmesin diye şehit verdim. Vatan sağ olsun dedi.
Albay Çömez, şehit babası Pınar'a günün anısına fincan takımı ile birlikte çektirdikleri hatıra fotoğrafını hediye etti.
Jandarma,Pınar
05 Aralık 2018 Çarşamba 20:03