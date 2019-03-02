Afyonkarahisar Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Midibüs Devrildi 2 Ölü, 24 Yaralı

Ankaragücü
taraftarlarını taşıyan midibüs devrildi 2 ölü, 24 yaralı (3)
CENAZELER ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Antalyaspor- MKE Ankaragücü
maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ
Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır
ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu
morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe
ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
da Adli Tıp Kurumu
morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz
ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.
'BU BİR KAZA DEĞİL'
Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin dedi.
Ankara, Ankaragücü, Güncel
Kaynak: DHA