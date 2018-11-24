Afyonkarahisar Annesini Dövüp, Parmaklarını Gözüne Soktu

Annesini dövüp, parmaklarını gözüne soktu Afyonkarahisar
'ın Emirdağ
ilçesinde, akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen H.K. (40) tartıştığı annesi Sultan K.'yi (69) döverek, gözlerine sokarak zarar verdi. Şüpheli gözaltına alınırken, ağır yaralanan annesi hastaneye sevk edildi.
Emirdağ'a bağlı Davulga
beldesi Karakuyu
Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan H.K., aynı evde yaşadığı annesi Sultan K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K. annesini dövmeye başladı. Sultan K., dengesini kaybedip yere düşerken vurmaya devam eden H.K., parmaklarını annesinin gözlerine soktu.
Olayı duyan komşular durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı Sultan K.'ye müdahale ederken, jandarma ekipleri ise evdeki H.K.'yi gözaltına almak istedi. Jandarmaya güçlük çıkaran H.K. gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Ambulansla götürüldüğü Emirdağ Devlet Hastanesi'nde iki gözünün de zarar gördüğü belirlenen Sultan K. daha sonra Eskişehir
'e sevk edildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
H.K., jandarma eşliğinde sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan kontrolün sonrasında jandarma ekiplerinin hastaneden çıkardığı H.K., yeniden Emirdağ'a götürüldü. Şüphelinin burada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Diğer yandan H.K.'nın yüzünde çizik ve yara izleri oluştuğu görüldü.
Davulga,Jandarma,Afyonkarahisar,Emirdağ
24 Kasım 2018 Cumartesi 23:38