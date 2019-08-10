Haberler» Güncel» Haber

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu

Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

10.08.2019 12:39 Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya Karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri ise aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerindeki kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.


- Afyonkarahisar

Kurban Bayramı, Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:33   Isparta Valisi Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen'den Kurban Bayramı mesajları
13:33   Hayvan pazarında yoğunluk var, alıcı az
13:32   Kapadokya'da bayram yoğunluğu
13:32   "Bayram trafiği"ne havadan denetim
13:30   Şehitliklere bayram ziyareti
13:30   Gaziantep'te "Kemerin Ses Getirsin" uygulamasına destek
13:30   İpsala Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu