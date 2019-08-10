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Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu

Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

10.08.2019 15:16 Afyonkarahisar- Antalya karayolunda bayram yoğunluğu
AFYONKARAHİSAR- Antalya karayolunda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Polisler kavşaklarda denetimlerini sürdürürken, trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar- Antalya Karayolu ile yol üzerindeki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri ise aralıksız denetim yapıyor. Yol üzerindeki kavşaklarda uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıyor.


- Afyonkarahisar

Kurban Bayramı, Antalya, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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