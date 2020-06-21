AFYONKARAHİSAR Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti

Babalar Günü'nde şehitlik ziyaretiAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakam Eflatun Can Tortop önderliğinde ilçe protokolü Babalar Günü nedeniyle şehitlikleri ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

21.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:53
Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Kaymakam Eflatun Can Tortop önderliğinde ilçe protokolü Babalar Günü nedeniyle şehitlikleri ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Şehit çocuklarına çeşitli hediyeler veren ilçe protokolü okunan dualar sonrası şehit kabirlerine de çiçek dikti.
Sandıklı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program kapsamında ilçe protokolü Kaymakam Eflatun Can Tortop önderliğinde şehitliği ve şehit yakınlarını ziyaret etti. Okunan dualar sonrası şehitliklere çiçek dikilirken, şehit ailelerine yapılan ziyarette de şehit babalarına ve çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Kaymakam Eflatun Can Tortop önderliğinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Şükrü Ülgüner, Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Başçavuş İhsan Doray, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin katıldı.
Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Babalar Günü'nde ülkemiz ve devletimizin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını feda eden değerli şehitlerimizin mezarını ziyaret ederek, başlamak istedik. Tabii şehitlerimizden bir kısmı evli ve çocuk sahibiydi. Yani baba idi. Onların çocuklarını ve babalarını da ziyaret edeceğiz. Allah'ım devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü bozmasın diyorum. Tüm babaların, Babalar Günü kutlu olsun" dedi.
Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Öncelikle kaymakamımız ve protokolümüzle bu vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi ziyaret etmek istedik. Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Başta şehit ve gazi babalarımız olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. AFYONKARAHİSAR Babalar Günü’nde şehitlik ziyareti

Kaynak: DHA

Etiketler: Eflatun Can TORTOP, Babalar Günü, Sandıklı, Güncel, Haber

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