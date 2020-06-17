Afyonkarahisar Barosundan e-Duruşma uygulaması değerlendirmesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı e-Duruşma uygulaması testine katılan üç barodan biri olan Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, uygulamayı değerlendirdi.

17.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:49
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katıldığı e-Duruşma uygulaması testine katılan üç barodan biri olan Afyonkarahisar Baro Başkanı Turgay Şahin, uygulamayı değerlendirdi.
Şahin, Afyonkarahisar Baro Başkanlığında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Adli Yargı Adalet Komisyonu ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanı Fatih Serdar Köken ile birlikte test uygulamasını izledi.
e-Duruşma uygulamasının test edilmesinin ardından Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın avukatlar için zaman açısından büyük kazanım sağlayacağını söyledi.
Uygulamanın dünyada ilkler arasında olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:
"Aslında daha önce açıklanmış Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde üstü kapalı bir şekilde söz edilen ve 6 ay önce de Adalet Bakanımızın 'e-duruşma olabilir' diye düşüncesini açıkladığı projenin hayata geçmiş halini test yayınında görmüş olduk. Avukatlar gerçekten duruşma trafiğinde kilometrelerce yol kat eden, bazen de bu yolların karşılığını alamadan geri dönmek zorunda kalan bir meslek icra ediyorlar. Türkiye'nin dört bir yanında bu şekilde duruşmaları olan avukatlar, bulunduğu yerden duruşmaya bağlanabilecek. Bu avukatlar için çok önemli bir hizmet." Afyonkarahisar Barosundan e-Duruşma uygulaması değerlendirmesi

Kaynak: AA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Turgay Şahin, Afyon, Güncel, Haber

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