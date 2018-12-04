Afyonkarahisar Başkan Çoban Duygulandı

Afyonkarahisar
Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği toplantıda anılarını anlatırken duygulandı. Türkiye
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit aileleri ve gazilerle birlikte, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Çoban'ın eşi Emine Çoban
da yer aldı.
Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın sadece Afyonkarahisar'ın değil, tüm Türkiye'nin belediye başkanı olduğunu söyledi. Kumartaşlı, Son aldığımız haberlerle gerçekten üzüldük. 10 yıllık belediye başkanlığı döneminizde sadece Afyonkarahisar'ın değil tüm Türkiye'nin belediye başkanı oldunuz ki bazı şube başkanı arkadaşlarımız toplantılarda ya da telefonla yaptığımız görüşmelerde 'Belediye başkanınızı bize de gönderin bir ay da olsa bizim şehirde belediye başkanlığı yapsın' diyorlardı. Çoğu da zaten sizinle birebir telefonla görüşüyordu, bizim faaliyetlerimizi de yakından takip ediyorlardı. Hem camiamıza hem derneğimize katkılarınız çok fazlaydı. Bu desteği sağlarken de bir belediye başkanı olarak değil, ailenizle birlikte kalpten yaptığınızı biliyoruz dedi.
Başkan Burhanettin Çoban da İsmail kardeşim her aradığında 'Acaba yine üzücü bir hadise mi var' diye telefonu açardık. Belki o günler geride kaldı ama o andan itibaren inanın belediyemiz ve şahsımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olduk. Ben büyükşehir belediye başkanı değilim. Ama biz şehit aileleriyle ilgili Afyon'un tamamından sorumlu bir belediye başkanı gibi çalıştık. Bunu hep içten ve samimi yaptık diye konuştu.
Şehit ailelerinin yakınlığı, samimiyeti, vatan sevgisinin şehitlere olan hürmeti ve saygısının kendilerini çok etkilediğini vurgulayan Başkan Çoban, şöyle dedi
Şahadet haberi verildiğinde 'Hangisi Kerim mi, diğeri mi' diyen Fatma kardeşimiz burada. Sinanpaşa Taşoluk
'ta eski Valimiz Aziz Yıldırım
döneminde yine 'Sayın Valim, bugün bizim düğün günümüz, düğünümüze hoş geldiniz' diyen şehit babasını da asla unutmuyorum. Yine şehit babası Mehmet Çiftçi amcamızın kameralara 'Vatan sağ olsun' dediğini hiç unutamıyorum. Sizlerin yaptığının karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi, değeri yok. Geride bıraktığımız 10 yılda eşimle birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok haz aldık.
'BİR BAMYA YEMEĞİ İNSANA MUTLULUK YARATIR MI'
Konuşması esnasında zaman zaman duygulanan ve gözyaşlarını tutamayan Başkan Çoban, Evciler
ilçesi Gökçek
köyünde bizden 2 bin kişilik yemek istendi. Biz de hazırlığımızı 2 bin kişiye göre yaptık. Fakat o gün yemeğe yoğun bir katılım oldu. Arkadaşlarımızın kayıtlarına göre 4 bine yakın insan orada yemek yemiş. Allah orada öyle bir bereket verdi ki o şehidimizin yüzü suyu hürmetine o bereket yemek olarak yağdı. Şehit babamız telefon açtı, telefonda hüngür hüngür ağlıyordu ve 'Başkanım biz ilk defa bamya yedik, biz bamyayı bilmeyiz.' Bir bamya yemeği insana mutluluk yaratır mı Öyle mutlu olmuş ki şehit babamız, o bamya yemeğinin verdiği mutluluğu hiçbir şey bize vermedi dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanlığı tarafından Onursal Fahri Üyelik unvanı verilen Başkan Çoban'a belgesini İsmail Kumartaşlı teslim etti.
Burhanettin Çoban,Afyonkarahisar
04 Aralık 2018 Salı 23:57