AFYONKARAHİSAR BAYRAMDA 300 EKİP GÖREV YAPACAK

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla 73 trafik ekibi olmak üzere toplam 300 ekipte, 1000 polisin görev yapacağını söyledi. Sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyaran Yıldız, kazaların genellikle sürücülerin gidecekleri yerlere yaklaştıklarında meydana geldiğini kaydetti.

Yılda yaklaşık 11 milyon aracın geçiş yapığı Konya, Eskişehir, Kütahya, İzmir ve Antalya yollarının geçiş noktası olan kentte Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk artarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirleri arttırdı. Bayram tatili boyunca trafik ekipleri başta olmak üzere yaklaşık 300 ekip ve 1000 polis, vatandaşın huzur ve güveni için çalışmalarını yürütüyor.

'GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ'

İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, araç sürücülerine direksiyon başında daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, aşırı hızdan kaçınmalarını istedi. Yıldız, Tüm Afyon emniyeti olarak vatandaşımızın daha huzurlu ve dikkatli yolculuk yapabilmeleri ve sevenlerine kavuşabilmeleri için 24 saat esasına göre görev yapmaya devam edeceğiz. 73 trafik ekibimiz vatandaşımızın huzuru için görevde olacak. Ekiplerimiz görünür olduğu zaman trafik kazalarında çok ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. O yüzden ekiplerimiz gece gündüz vatandaşlarımıza hem yardımcı olmak olabilecek kazaları engellemek için görevde olacak dedi.

'DİKKATLİ ARAÇ KULLANIN'

Sürücülerin genelde kazaları varmak istedikleri yere yaklaştığında yaptığını anlatan Yıldız, şöyle konuştu

Bayramlarda yollar kan gölüne döndü, insanlar hayatlarını kaybetti' gibi konuları konuşmayız inşallah. Geçen bayram olduğu gibi kazaların olmamasını ve insanlarımızın yaşamasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymaları konusunda hassasiyet bekliyoruz. Kazaların çoğunluğuna baktığımız zaman vatandaşlarımız varmak istedikleri yere yaklaştıklarında kaza yaptıklarını görüyoruz. Biz tüm sürücülerimize ve vatandaşlarımıza bayram öncesi özellikle araçlarına binip gidecekleri yere kadar tüm trafik kurallarına uymalarını istiyoruz. Sürücülerin varmak istedikleri yere hızlı değil de sağlıklı varmalarını istiyoruz. Hiç birimiz üzülmeyelim istiyoruz. Bu bayramlar sevinçlerin ve mutlulukların paylaştığı günlerdir. Acıları paylaşmayalım. Kurallara mutlaka uyalım.

'SAHTE PARAYA KARŞI DİKKATLİ OLUN'

Trafik kurullarının yanı sıra Kurban Bayramı dolayısıyla büyük veya küçükbaş hayvan satın alacak olan vatandaşları da sahte para konusunda uyaran Müdür Yıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla kurban edilecek hayvanların sirkülasyonu olacak. Bunu fırsat bilen özellikle hayvan satın almaya gelerek insanlarımızı kandıranlara karşı vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Şüphelendikleri zaman hemen bize ulaşsınlar. Hem hayvan hırsızlıklarına hem de sahte para konularına karşı çok duyarlı olsunlar dedi.

'YILDA ORTALAMA 11 MİLYON ARAÇ GEÇİYOR'

Afyonkarahisar'daki araç geçişlerine de değinen Yıldız, geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 5 milyon aracın kentten geçiş yaptığını, bu yıl aynı dönemde ise araç sayısının 7 milyonu bulduğunu vurguladı. Yıl boyunca 11 milyon aracın Afyonkarahisar'dan geçtiğini belirten Yıldız, Yılda ilimizden ortalama 11 milyon araç geçiyor. Bunu saate vurduğumuzda saatte 5 bin aracın geçtiği yoğun bir güzergahta görev yapıyoruz. O yüzden bu yolları kullanacak olan vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; bayram öncesi, bayram süresi ve bayram dönüşü çok yoğun oluyor. Kural hatası yapan sürücülerimizin yanı sıra bir an önce gideceği yere döneyim mantığı ile kazaya sebebiyet verecek sürücüler de olabilir. Trafik kurallarına uymayan veya diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atacak sürücüleri mutlaka bize bildirsinler. Hatta her 7 kilometrede bir ekibimiz olacak. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüleri mutlaka ekiplerimize bildirsinler. Biz trafik kuralları konusunda çok hassasız diye konuştu.

Kaynak: DHA