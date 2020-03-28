Afyonkarahisar Belediye Başkanı hoparlörden Kovid-19'a karşı "Tedbirlere uyalım" çağrısı yaptı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.
28.03.2020 10:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 10:34
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile hoparlörden halka seslenerek uyarılarda bulundu.
Zeybek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Basın Yasın Birimindeki belediye hoparlöründen, Afyonkarahisar halkına seslendi.
"Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız" diyen Zeybek, şöyle konuştu:
"Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tan... Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun."
Zeybek, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Basın Yasın Birimindeki belediye hoparlöründen, Afyonkarahisar halkına seslendi.
"Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız" diyen Zeybek, şöyle konuştu:
"Bizim inancımız odur ki tedbir bizden, takdir Allah'tan... Lütfen devletimize yardımcı olalım. Alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel