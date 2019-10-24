Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ailesinin acı günü

AFYONKARAHİSAR - Hayatını kaybeden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in babası Ali Zeybek sevenleri omuzunda son yolculuğuna uğurlandı.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in babası İnşaat Yüksek Mühendisi Ali Zeybek, Osman, Yavuz ve Samet Yasan'ın dedesi inşaatçı Ali Zeybek hayatını kaybetti. Zeybek'in ölümünü sevenleri üzüntüyle karşıladı. Ali Zeybek'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip İmaret Camii'nde kılındı. Cenaze namazına; Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, daire müdürleri, STK temsilcileri ve Zeybek ailesinin sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA