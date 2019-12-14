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Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

14.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:48
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Zeybek, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde oyunu kullandı.
Haberde Faiz Abu Rmeleh'in " polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı", yaşamda Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" başlıklı karesini seçen Zeybek, sporda tercihini Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Abdullah Coşkun'un çektiği "Motokros heyecanı" adlı fotoğraftan yana kullandı.
Zeybek, Anadolu Ajansının 3 kategoride düzenlediği oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını söyledi.
Beğendiği fotoğraflara oylarını verdiğini dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:
"Bu yarışmada yer alan fotoğrafları çeken muhabirler çok başarılı. Hayatın içinden çok güzel anları yakalamışlar. Bu fotoğrafların ülkemiz için bir değer olduğunu düşünüyorum. Biz de Afyonkarahisarlı olmamızdan dolayı spor dalında Dünya Motokros Şampiyonası'nda çekilen fotoğrafı tercih ettik. Ancak spor kategorisinde yer alan diğer fotoğraflar da çok güzel. Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyoruz."
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AA'nın

Mehmet Zeybek, İsrail, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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