Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten hayırseverlere "zimem defteri" çağrısı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak bakkal, marketler ve esnaflara borcu olan vatandaşların "zimem defterlerini" ödemeleri istedi.

11.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:58
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten hayırseverlere
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla hayırseverlere çağrıda bulunarak bakkal, marketler ve esnaflara borcu olan vatandaşların "zimem defterlerini" ödemeleri istedi.
Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla Türkiye ve Afyonkarahisar'ın zor günlerden geçtiğini belirterek, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.
Ramazan ayı ve içerisinde hayat bulan ve bir Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" anlayışını Afyonkarahisarlı hayırseverlerle hayata geçirmek istediklerini aktaran Zeybek, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dolayısıyla şu günlerde maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve farkındalık oluşturmak için bir sosyal sorumluluğa imza atıyoruz. Halk arasında veresiye defteri olarak da bilinen bakkal, market ve esnaflardaki 'zimem defteri'nin ödenmesini hayırseverlerimizle birlikte hayata geçirmek istiyoruz. Bu noktada hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızı mahallelerimizdeki bakkal, kasap ve manav gibi esnaflardan alışveriş yaparak, borcu bulunan hemşehrilerimizin veresiyelerini ödemelerini rica ediyoruz. Buradaki asıl amacımız kardeşlik duygularımızı pekiştirmektir. Yardım yapacak olan hayırseverin, yardım yaptığı hemşehrimizi tanımadan onun borcunu küçük esnafımıza ödemesidir."
"Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek"
Zeybek, buradaki hedeflerinin hem hayırseverlerin hayrının yerini bulması, hem esnaf kardeşimizin bu süreçte ayakta kalması, hem de ihtiyaç sahibi ve çalışamayacak durumda olan hemşehrilerimizin de veresiye borçlarının ödenmesini sağlamak olduğunu vurguladı.
Bu uygulamanın büyük bir ihtiyacı karşılamakla birlikte, ecdadın miras bıraktığı adalet ve hakkaniyeti, gelecek nesillere aktarabilme noktasında da önemli bir adım olacağını aktaran Zeybek, "Uygulamayı özel kılan noktalardan biri de 'Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek' hadisine sadakatle, borçlu ile borcu ödeyen kişinin birbirlerini görmemeleri, bilmemeleri olacak. Günümüzde bu güzel geleneğin devamlılığına katkı sunarak, var olan ihtiyacın fark edilmesini sağlamak, Afyonkarahisar Belediyesi olarak bizleri gururlandırmanın ötesinde, yardımlaşma ruhunun yaşatılması bakımından umudumuzu güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret’in yaptıkları şaşkına çevirdi Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Haberler
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı Haberler
Kadınlara yapılan sosyal yardım miktarları artırıldı
Haberler ›› Güncel ››Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek'ten hayırseverlere 'zimem defteri' çağrısı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:49: Bir köy ve bir mezra karantinaya alındı - Haber 10:48: Yalnız yaşayan yaşlı kadından duygulandıran bağış - Haber 10:48: EMİNÖNÜ, SULTANAHMET, BEYAZIT MEYDAN VE GALATA KÖPRÜSÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 10:48: EMİNÖNÜ MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 10:48: Ankara'da sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boş kaldı - Haber 10:13: Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi - Haber 09:49: Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor - Haberler 09:45: Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı - Magazin