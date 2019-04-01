Afyonkarahisar Belediye Başkanlığını AK Parti Adayı Zeybek Kazandı

Afyonkarahisar
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Mehmet Zeybek
seçildi.AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Kurtuluş ve Milli Birlik caddesinden yürüyerek Anıtpark önünde toplandı. Coşkulu kalabalık, kesin olmayan sonuçlara göre Zeybek'in kazanmasını kutladı.
Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları taşıyan grup, sloganlar attı ve seçim şarkıları söyledi. Havai fişeklerin atıldığı gösteride araç konvoyları oluşturuldu. Zeybek, burada yaptığı konuşmada, kendilerini hiç bir zaman yalnız bırakmayan Afyonkarahisar'a teşekkür etti.
15 Temmuz akşamı da yine bu meydanda konuşma yaptığını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:
"Zafer müzesinin önünde konuşurken yine burada sizler vardınız. O günde reisine nasıl sahip çıktıysa, milletvekillerine de sahip çıktılar. Onun içinde teşekkür ediyorum. Kahramanlıklarınızı 15 Temmuz'da gösterdiğiniz gibi Elhamdülillah 31 Mart akşamı da yaptınız ve reisinize sahip çıktınız. Bu meydandaki bu coşkulu kalabalık şimdi de reisimizin göğsünü kabartmıştır. Alnını dik başını ak etmiştir." Kutlamalara, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya
, İbrahim Yurdunuseven
, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban
, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Kaynak: AA