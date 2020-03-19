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Afyonkarahisar Belediyesi kira bedellerini 3 ay ertelendi

Afyonkarahisar Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda Korona virüs salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde hizmet veren kiracıların mağdur olmamaları adına kira bedellerinin 3 ay ertelendiği açıklandı.

19.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:43
Afyonkarahisar Belediyesi kira bedellerini 3 ay ertelendi
Afyonkarahisar Belediye Encümeni tarafından alınan karar doğrultusunda Korona virüs salgını nedeniyle belediyeye ait iş yerlerinde hizmet veren kiracıların mağdur olmamaları adına kira bedellerinin 3 ay ertelendiği açıklandı.

Dünyayı saran ve Türkiye 'de de görülen Korona virüs vakalarının artmaması adına hükümet nezdinde eğlence mekanları ve bazı sektörlerde faaliyetlerin durdurulması kararının ardından Afyonkarahisar Belediyesi de işletmelere nefes aldıracak bir adım attı. Afyonkarahisar Belediye Encümeni tarafından yapılan toplantı neticesinde Korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından ülke genelinde bazı sektörlerde faaliyetlerin durdurulması ve vatandaşlara mümkün olduğu kadarıyla evlerinden çıkmamaları uyarış sonrasında mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait iş yerlerinde kiracı olan işletmelere kira bedellerinin ödemesinde 1 dönemlik öteleme geldi.

Mülkiyeti Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait olan iş merkezleri ve diğer mülklerde kiracı olarak faaliyet gösteren işletmelerin Korona virüs salgını nedeniyle işletmelerini çalıştıramama ve müşteri temin edememe gibi sebeplerle mağdur olabilecekleri düşüncesiyle harekete geçen Afyonkarahisar Belediyesi, Encümen kararı alarak Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayan 2020 yılı 1'inci dönem kira ödemelerini öteleyerek Haziran ayına kadar işletmelere kolaylık sağlandığını duyurdu. Bu açıklama kiracı olan işletmeler için kriz döneminin atlatılması noktasında önemli bir kolaylık olacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Afyon, Güncel

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