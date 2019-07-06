06.07.2019 11:07
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Afyonkarahisar Belediyesi'nden sorumlu personele strateji ve planlama eğitimi

Afyonkarahisar Belediyesi

Afyonkarahisar Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında müdür ve birim sorumlularına yönelik strateji ve planlama eğitimi verildi.

Afyonkarahisar Belediyesi hizmet içi eğitim programı kapsamında müdür ve birim sorumlularına yönelik strateji ve planlama eğitimi verildi.

Küçükçekmece Belediyesi Strateji ve Geliştirme Müdürü Mehmet Erdönmez tarafından Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde ilgili personele stratejik planlamanın önemi ve gereklilikleri anlatıldı. Stratejik planlamanın, hedefler, amaçlar faaliyetler ve izlenimler ışığında Belediyenin ve müdürlüklerin performansını ortaya çıkardığını ifade eden Strateji ve Geliştirme Müdürü Mehmet Erdönmez, ayrıca doğru bir bütçe yönetiminin de iyi hazırlanmış bir stratejik plana bağlı olduğunu söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, son derece verimli bir seminer gerçekleştirdiklerini belirterek Küçükçekmece Belediyesi Strateji ve Geliştirme Müdürü Mehmet Erdönmez'e teşekkür etti. Erdönmez'in Türkiye Belediyeler Birliği Proje Toplantısı'na katılmak üzere ilimize geldiğini kaydeden Başkan Yardımcısı Öner, "Aslında Mehmet Erdönmez'le anlaşmalı bir seminer programımız yoktu. TBB'nin ilimizde yapılan proje toplantısında görüştük. Geçmişten de kendisiyle olan ikili ilişkilerimiz nedeniyle bu semineri vermesini rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı" ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Küçükçekmece Belediyesi, Mehmet Erdönmez, Afyon, Güncel

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