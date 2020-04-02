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Afyonkarahisar Belediyesinden 80 bin lira bağış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü ile mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bir aylık maaşı ile beraber AK Parti gurubuna mensup Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 80 bin TL'lik bağışla destek oldu.

02.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:30
Afyonkarahisar Belediyesinden 80 bin lira bağış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü ile mücadele kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bir aylık maaşı ile beraber AK Parti gurubuna mensup Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 80 bin TL'lik bağışla destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Afyonkarahisar'da ilk açıklama Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Partili Belediye Meclis Üyelerinden geldi.

Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Başkan Zeybek, kampanyaya destek olan AK Partili Belediye Meclis Üyelerine teşekkür etti. Türkiye'nin dört bir tarafında ve Afyonkarahisar'da da ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşlara destek olmak adına başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını sonuna kadar desteklediklerini ifade eden Başkan Zeybek; "Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukları hep birlikte aştık, bugünde dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Bu vesileyle partimize mensup Belediye Meclis Üyelerime desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. - AFYONKARAHİSAR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel
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