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Afyonkarahisar Belediyesinden kiracılarına 3 aylık erteleme desteği

Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 3 ay erteleme kararı aldı.

19.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:30
Afyonkarahisar Belediyesinden kiracılarına 3 aylık erteleme desteği
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 3 ay erteleme kararı aldı.
Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, belediyemize ait işletmelerin ödemeleri gereken kira bedelleri 3 ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Afyon, Güncel

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