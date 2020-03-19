Afyonkarahisar Belediyesinden kiracılarına 3 aylık erteleme desteği
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 3 ay erteleme kararı aldı.
19.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:30
Afyonkarahisar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak için işletmelerdeki gayrimenkullerinin kiralarını 3 ay erteleme kararı aldı.
Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, belediyemize ait işletmelerin ödemeleri gereken kira bedelleri 3 ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, belediyemize ait işletmelerin ödemeleri gereken kira bedelleri 3 ay süreyle ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: AA