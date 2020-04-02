Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na 80 bin lira ile destek verdi.Zeybek, yaptığı açıklamada, kampanyaya Afyonkarahisar Belediyesi olarak destek verme kararı aldıklarını belirtti.Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri aktaran Zeybek, "Nice nice zorlukları hep birlikte aştık. Bugün de dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren AK Parti meclis üyelerimizin bağışları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.Zeybek, kampanyaya bir aylık maaşını bağışlarken meclis üyeleri ile birlikte 80 bin liralık destek verildi.

Kaynak: AA