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Afyonkarahisar binali yıldırım, gençlerle buluştu

Binali Yıldırım, gençlerle buluştuTBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı.

25.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:59
Binali Yıldırım, gençlerle buluştu
TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katıldı.
TÜGVA Afyonkarahisar Şubesi tarafından düzenlenen 'Gençlerin Kankası Gençlerle Buluşuyor' adlı programa katılan Binali Yıldırım, TÜGVA'nın erkek öğrenci yurdunda gençlere hitap etti. Söyleşiye Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. TÜGVA İl Temsilcisi Yunus Emre Korkmaz, Binali Yıldırım'a "Sayın Başbakanım" diye hitap edince, esprili bir dille Yıldırım, "Başbakan falan kalmadı, burada başbakan yok" diye yanıt verdi.
Basına kapalı gerçekleşen program Yıldırım'ın gençlere hitap etmesinin ardından son buldu.
Afyonkarahisar binali yıldırım, gençlerle buluştu

Binali Yıldırım, AK Parti, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA


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