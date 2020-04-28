Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AFYONKARAHİSAR Bisikletine motor taktı

Bisikletine motor taktıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19), hem bisiklete hem de motosiklete binme arzusunu giderebilmek için bisikletine motor taktı.

28.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:48
Bisikletine motor taktı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üniversite öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19), hem bisiklete hem de motosiklete binme arzusunu giderebilmek için bisikletine motor taktı. Mustafa Kemal Adıgüzel, boş zamanlarında ilçenin boş sokaklarında motorlu bisikletiyle gezerek zaman geçiriyor.
Sandıklı'da yaşayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Adıgüzel (19) hem bisiklet hem de motosiklete binme arzusunu gidermek için bisikletine benzinli motor takmaya karar verdi. Adıgüzel, bu isteğini gidermek için benzinli motor, karbüratör ve deposunu sipariş etti. Daha sonra uzun zamandır bindiği bisikletine motoru, deposunu ve karbüratörünü montajladı. Dişli ve zincir yardımıyla motor ve bisikletin arka tekerine bağlantı yapan Adıgüzel, bisikletinin hem motor hem de pedalla hareket etmesini sağladı. Mustafa Kemal Adıgüzel, boş zamanlarında ilçenin boş sokaklarında motorlu bisikletiyle gezerek zaman geçiriyor.
Mustafa Kemal Adıgüzel, "Bir yandan bisiklete binip bir yandan da motosiklete binme isteğim vardı. Böyle bir fikir geliştirdim. Zaten hızlı motorlar var. Onların distribütörlerinden motorunu getirtebiliyorsunuz. Oradan getirterek bu hevesimi almış oldum. Depo, karbüratör ve motor hepsi ayrı parça olarak geliyor. Ben birleştirdim" dedi. AFYONKARAHİSAR Bisikletine motor taktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sandıklı, Kütahya, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: Kim’in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem Haberler
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Afrin’de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23’e yükseldi Haberler
Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
İstanbul’da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü Haberler
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Haberler
Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti
Adana’da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Türk profesörlerden ABD’nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok Haberler
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
ABD’de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Haberler››Güncel››AFYONKARAHİSAR Bisikletine motor taktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:04: Bağcılar'da bir evde parti düzenleyen 10 kişi gözaltına alındı - Haber 18:03: İftar için köyüne giderken kaza yaptı ve ağır yaralandı - Haber 18:02: FLAŞ - Haber 18:02: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde "Ramazan İklimi" programları düzenlenecek - Haber 18:00: Yangın çıkınca mahalleli sokağa döküldü, sosyal mesafe unutuldu - Haber 17:06: Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeriyle terör saldırısı: Ölen sivil sayısı 23'e yükseldi - Haberler 16:27: Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi - Haber 16:15: Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok - Haber 15:25: Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu - Haberler