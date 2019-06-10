AFYONKARAHİSAR Buzdolabından çıkan yangın korkuttu

Buzdolabından çıkan yangın korkuttu Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde 3 katlı evin birinci katındaki dairede bulunan buzdolabından çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Çakır Mahallesi Keçiören
Sokak'ta Rıza Aslıtürk'e ait 3 katlı evin birinci katındaki dairede, evde kimsenin olmadığı saat 14.00 sularında yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören yan komşu Bayram Kılınç, ev sahibine ulaşamayınca durumu akrabalarına bildirdi. Komşular çıkan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşarken, ev sahibinin akrabaları itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Buzdolabının motorunun arızalanması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Bayram Kılınç, Yangın komşumuzun evinde meydana geldi. Önce biz banyo camından çıkan dumanları gördük. Yangın olabileceğini düşünerek ev sahibini aradık. Ev sahibine telefonla ulaşamadık. Ev sahibinin yakınını aradım. Sonra onlar geldi. Evde yangın olduğu tahmin edildi. İtfaiyeye haber verildi. İtfaiye yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybımız yok. Yangın buzdolabından çıkmış dedi.
Kaynak: DHA
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