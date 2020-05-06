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AFYONKARAHİSAR Çay'daki enerji santralinde karantina sona erdi

Çay'daki enerji santralinde karantina sona erdiAfyonkarahisar'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina süreci sona erdi.

06.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:27
Çay'daki enerji santralinde karantina sona erdi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine başlatılan karantina süreci sona erdi. Bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan santralde çalışmalar çeşitli tedbirler alınarak normale döndü.
Çay'a 6 kilometre mesafedeki İstasyon mevkiinde bulunan özel bir şirkete ait biyokütle enerji santrali, bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesi üzerine 20 Nisan'da karantinaya alındı. Çalışanlardan 24'ünün fabrikaya yakın bir otelde, 24'ünün fabrikada, 55'inin ise evlerinde karantinaya alındığı uygulama sona erdi. Geçen yıl açılışı yapılan ve 25 megavat gücünde üretimiyle bölgenin elektrik ihtiyacını karşılayan santraldeki işçiler normal çalışmalarına döndü.
Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Çalışan bir kişide koronavirüs şüphesi üzerine karantinaya alınan santralin karantina süresi sona erdi. İkameti Bolvadin ilçesinde olan arkadaşımız iyileşti. Fakat bazı tedbirler aldık. Personel araca binmeden önce araç dezenfeksiyon edilmekte, personel araçta ve fabrikada maske kullanacak. Araçlarda, yemekhanede ve iş yerinde mesafeye dikkat edilerek çalışılacak. Fabrikanın her tarafı her gün dezenfekte edilecek, sosyal izolasyon ile hijyen sağlanacak" dedi. AFYONKARAHİSAR Çay’daki enerji santralinde karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Afyon, Çay, Güncel, Haber

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