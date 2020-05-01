Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, Zafer Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açıklama yaptı.

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması
01.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:00
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak-İş Konfederasyonu Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Gürbüz, Zafer Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde açıklama yaptı.
Gürbüz, açıklamada, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle meydanlarda olamadıkları için buruk bir 1 Mayıs kutlaması yaptıklarını ifade etti.
Bu günlerin geçeceğine inandıklarını belirten Gürbüz, tüm işçilerin evde ekranları başında kutlamalara katılmalarını istedi. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, yaşlıları, engellileri, meslek sahipleri ve sivil toplum kuruluşları olarak tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Koronavirüs salgını nedeni ile kitlesel kutlama imkanı olmasa da 1 Mayıs'ta, ekranlarda, illerin meydanlarında ve her yerdeyiz. Hak-İş olarak 23 Nisan'da Milli Mücadelemizin 100. yılını tüm teşkilatımız ve emekçilerimiz ile İstiklal Marşı'nı okuyarak büyük bir coşkuyla kutladık. Yine aynı gece başlayan rahmet, bereket ve mağfiret ayı ramazan ayının milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Biz, 83 milyon vatandaşımız ve 4 milyon göçmen kardeşimiz ile birlikte Türkiye'yiz diyoruz. Hepimizin eşit haklardan, eşit şartlarda ve eşit sorumlulukla yararlanmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, İbrahim Gürbüz, Hak İş, Afyon, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı’na bırakıldı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı Haberler
Nakliye işi yapan vatandaş, kamyonet kasasında kendini astı
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Haberler››Güncel››Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:29: Sivas'ta Ramazan denetimleri sürüyor - Haber 16:29: İhlas Vakfı hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Haber 16:28: Gaziantep'te evler "reyhan çiçeği" kokacak - Haber 16:28: Kars'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 20 kişiye ceza - Haber 16:28: Bodrum Belediye Başkanı, çöp konteyneri boşaltıp, temizlik yaptı - Haber 15:48: Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı - Haber 15:35: Anne ve oğul koronavirüse yenildi - Haberler 15:15: Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti - Haberler 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 13:37: 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar - Haber