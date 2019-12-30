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Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

30.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:12 Afyonkarahisar'da 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste kaçak akaryakıt üretildiği ve piyasaya sürüldüğünün tespit edilmesi üzerine şüphelileri takibe aldı.
Tesiste üretilen akaryakıtın kamyona yüklenerek il dışına sevk edildiğini belirleyen ekipler, plakası belirlenen kamyonu uygulama noktasında durdurdu.
Aramada kamyon kasasındaki bidonlarda 10 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Ekiplerce 4 şüpheli gözaltına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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