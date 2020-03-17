Afyonkarahisar'da 10 liraya satılan hamsi balığına yoğun talep
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatının 10 liraya düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü.
17.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde havanın ısınması tezgahlardaki hamsi fiyatının 10 liraya düşmesi vatandaşın yüzünü güldürdü.
Şuhut ilçesinde hamsi fiyatlarının yüzde 25 düşmesi vatandaşın sevindirdi. 15-20 liraya satılan balığın kilogram fiyatının 10 liraya düşmesi sonrasında vatandaşlar ucuz balık yemenin keyfine erişti. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar hamsiye yöneldi. Kilo kilo balık alan vatandaşlar ucuz balığın devam etmesini istedi.
Hamsi balığı alan İbrahim Kurt isimli vatandaş, "Hamsi balığı çocuklara iyi yararlı bir şey alıyoruz çocuklarımıza yediriyoruz. Hamsi balığı 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Ben hamsi balığını 10 liraya aldım" dedi.
Balıkçı esnafı İbrahim Polat ise, düşen fiyatlar hakkında şunları söyledi; "Balık satışlarımız şu an iyi. Talep olarak hamsi 10 ile 15 liraya yoğun olarak gidiyor. Havalar ısınsa da satışlarımız yoğun olarak devam ediyor. Hamsi balığı sağlığa yararlıdır tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Şuhut ilçesinde hamsi fiyatlarının yüzde 25 düşmesi vatandaşın sevindirdi. 15-20 liraya satılan balığın kilogram fiyatının 10 liraya düşmesi sonrasında vatandaşlar ucuz balık yemenin keyfine erişti. Fiyatlardan memnun olan vatandaşlar hamsiye yöneldi. Kilo kilo balık alan vatandaşlar ucuz balığın devam etmesini istedi.
Hamsi balığı alan İbrahim Kurt isimli vatandaş, "Hamsi balığı çocuklara iyi yararlı bir şey alıyoruz çocuklarımıza yediriyoruz. Hamsi balığı 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Ben hamsi balığını 10 liraya aldım" dedi.
Balıkçı esnafı İbrahim Polat ise, düşen fiyatlar hakkında şunları söyledi; "Balık satışlarımız şu an iyi. Talep olarak hamsi 10 ile 15 liraya yoğun olarak gidiyor. Havalar ısınsa da satışlarımız yoğun olarak devam ediyor. Hamsi balığı sağlığa yararlıdır tüm vatandaşlarımıza tavsiyemiz olur" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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