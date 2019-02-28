Afyonkarahisar'da 118 Bekçi Göreve Başladı

Kaynak: AA

Afyonkarahisar ve ilçelerinde göreve başlayan 118 bekçi için tören düzenlendi.Polisevinde düzenlenen programda konuşan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, bekçilere kendilerinin kamu görevlisi olarak vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamakla görevli olduklarını söyledi.Bekçilerin görevleri hususunda uyarılarda da bulunan Tutulmaz, şunları kaydetti:"Biz vatandaş için varız ve onları en üst düzeyde tutacağız. Yetkinizi kişisel amaçla kullanmayın. Özellikle de düğün ve eğlencelerde silah atmaya yeltenmeyin. Şimdiden uyarıyorum. Bu en ağır ceza ile cezalandırılır. Kamu ve güvenliğin en uç noktasında görevlisiniz. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Kişisel menfaatlere asla girmeyin. Vatandaşla ilişkilerinize mesafe koyun. İş ilişkinizin mesafesi olmalıdır."Törene İl Jandarma Komutanı Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve bekçiler de katıldı.