Afyonkarahisar'da 1300 Yıllık Tevrat Ele Geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat
ile işlemeli deri yazıt ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını hızlandıran İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ihbarı değerlendirerek, İhsaniye
ilçesine operasyon düzenledi. Operasyonda 1300 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat ile işlemeli deri yazıt ele geçirildi. Jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
- Afyonkarahisar
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Kaynak: DHA