Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı - Haber

Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulamasında, Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

25.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:19Afyonkarahisar'da 17 kaçak göçmen yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da polisin uygulamasında, uyruklu 2'si çocuk 17 kaçak göçmen yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında şehrin çeşitli noktalarında uygulama yaptı. Ekipler, resmi makamlarca verilmiş, belgeleri olmayan ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 2'si çocuk 17 kişiyi gözaltına aldı. 2 çocuk polis ekipleri tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edilirken, 15 yabancı uyruklu kaçak ise Yabancılar Büro Amirliği'ne götürüldü.



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Karabük-kayıp iş insanı, çayda ölü bulundu
16:12 Spor kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
16:12 Çanakkale sahilinde 45 düzensiz göçmen yakalandı
16:07 Kadına şiddeti panoya yazdılar
16:07 Karesi Kent Konseyi'nden 'Kadın Medeniyettir' etkinliği
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:45 Son Dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "Külliye" iddiasıyla ilgili açıklama: Talat Atilla bu kumpasın bir unsuru
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
15:11 TBMM'de CHP'nin Kenan Evren teklifi AK Parti'de memnuniyetle karşılandı: Teşekkür ediyoruz
15:11 Ankara'da F-16'lar S-400 için havalandı! İlk test başarılı geçti
14:47 "Oturuşunu düzelt" deyip fırça atan Vali, akıllara efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nu getirdi
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
13:42 Bakan Selçuk'tan öğretmenlere müjdeli haber: Her ilçeye öğretmen destek noktası açılacak
25.11.2019 16:13:49