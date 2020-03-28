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Afyonkarahisar'da 2060 haneli mahalleye giriş-çıkışlara denetim getirildi

AFYONKARAHİSAR'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı 2060 nüfuslu Sadıkbey Mahallesi'ne, minibüs ve otobüs seferleri durduruldu, mahalleye giriş-çıkışlara jandarma kontrolü getirildi.

28.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 28.03.2020 18:01
Afyonkarahisar'da 2060 haneli mahalleye giriş-çıkışlara denetim getirildi

AFYONKARAHİSAR'da İl Pandemi Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında, merkeze bağlı 2060 nüfuslu Sadıkbey Mahallesi'ne, minibüs ve otobüs seferleri durduruldu, mahalleye giriş-çıkışlara jandarma kontrolü getirildi.

Afyonkarahisar İl Pandemi Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınını önlemeye yönelik yeni tedbirler alınarak, kurallara titizlikle uyulması noktasında gereğinin yapılması kararlaştırıldı.

Yapılan toplantıda köy, belde, ilçeler kendi aralarında, il merkezlerine ve il dışlarına (diğer illere) belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sosyal mesafenin korunması şartıyla ilçeler ve iller arası işçi servis hatlarının hizmet vermeye devam etmesi kararlaştırıldı. Toplu taşıma hizmeti sunan otobüs, minibüs araçlarının 20: 00-06: 00 saatleri arası faaliyetleri durduruldu. Şehir içinde çift sıra park yapılmaması, aksi halde cezai işlem uygulanması kararlaştırıldı. Hastanelerde, hasta ziyareti yasaklandı. Otogarlarda verilen hizmetler acil durumlar haricinde en asgari seviyeye indirildi.

SADIKBEY'E GİRİŞLER DURDURULDU

Merkeze bağlı Sadıkbey Mahallesi'ne ise minibüs ve otobüs seferleri durduruldu. Mahalleye giriş ve çıkışların ise acil ihtiyaç hali gözetilerek, jandarma ekipleri kontrolünde yapılması kararlaştırıldı.

65 YAŞTA ARAÇ MUAYESİNE ERTELEME

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşların, yasağın başladığı 22 Mart .2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için 45 gün erteleme de getirildi.

SPOR VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI

Kentte toplu olarak spor ve yürüyüş gibi faaliyetler hafta içi de yasaklandı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Afyon, Güncel

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