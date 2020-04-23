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Afyonkarahisar'da 23 Nisan'da doğan 96 öğrenciye doğum günü sürprizi

Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu günde doğan 96 çocuğa sürpriz kutlama yapıldı.

23.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:18
Afyonkarahisar'da 23 Nisan'da doğan 96 öğrenciye doğum günü sürprizi
Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, bu günde doğan 96 çocuğa sürpriz kutlama yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte öğrenim gören ve 23 Nisan'da doğan bütün çocukların doğum günlerinin okul idareleri kanalıyla pasta ve çeşitli hediyelerle kutladı.
Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe ve okul idaresi personeli, ellerinde doğum günü pastalarıyla Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan 2. sınıf öğrencisi Görkem Boztaş ile 3. sınıf öğrencisi Adviye Aksoy'u evlerinde ziyaret etti.
Geçe ve okulun idari personeli, 9 yaşına giren Boztaş ile 10 yaşına giren Aksoy'un doğum günlerini kutladı. Çocuklarla bir süre sohbet eden Geçe, daha sonra Boztaş ile Aksoy'a çeşitli hediyeler verdi.
Kendileri için hazırlanan doğum günü pastalarını kesen öğrenciler, Geçe ve okul idaresine teşekkür etti.
Merkez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Şimşek de okul idaresi personeliyle Erkmen beldesinde yaşayan ve 14 yaşına giren 8. sınıf öğrencisi Mücahit Mehmet Arı'yı ziyaret etti. Şimşek, götürdükleri pasta ile Arı'nın doğum gününü kutlayarak, çeşitli hediyeler verdi.
Öte yandan Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da Selçuklu İlkokulu 2. sınıf öğrenci Görkem Boztaş ile Atatürk İlkokulu öğrencisi Tuğçe Yazgan'ı telefonla arayarak doğum günlerini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler: 23 Nisan, Afyon, Güncel , Haber
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