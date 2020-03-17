Afyonkarahisar'da 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Afyonkarahisar'da 25 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği tankerin sürücüsü gözaltına alındı.
17.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:06
Afyonkarahisar'da 25 ton kaçak akaryakıtın ele geçirildiği tankerin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yaptığı değerlendirilen tankeri, İzmir kara yolundaki arama noktasında durdurdu.
Tankerde yapılan kontrolde, 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıt tankerinin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yaptığı değerlendirilen tankeri, İzmir kara yolundaki arama noktasında durdurdu.
Tankerde yapılan kontrolde, 25 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıt tankerinin sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel
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