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Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile başlattıkları proje ile vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.

31.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:50 Afyonkarahisar'da 3 bin 500 fidan dağıtıldı
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Yeni Yılda Ağaç Kesme Fidan Dik" sloganı ile başlattıkları proje ile vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttı.
Etkinilik öncesi konuşan Vali Mustafa Tutulmaz, batıda yaygın olan yılbaşı ağacı olayının, ülkemizde de bazen ağaç kesme olayına dönüştüğünü söyledi.
Bunun önüne geçmek için insanlarda farkındalık yaratmak için fidan dikmeye yönlendirdiklerini aktaran Vali Tutulmaz, şunlar söyledi.
"Ağaç kesmek yerine ağaç dikmeyi önceleyen bir kampanyayı sizlerle paylaşıyoruz. Malumunuz olduğu üzere yılbaşını bazı anlayışta ağaç keserek, onu süsleyerek kutlama eğilimi var. Ancak bizde ağaç dikmeyi daha ön plana alan bir anlayış var. Bu yüzden bakanlığımızın öncülüğünde her yıl yılbaşı öncesinde bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Bu yılda fidanları vatandaşlarımıza dağıtarak 'ağaç kesmeyelim ağaç dikelim' diyoruz. Bu vesileyle Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin, bütün insanlığın yeni yılını kutluyorum yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk ve bütün güzellikleri beraberinde getirmesini diliyor, hayırlı uğurlu bir yıl olsun diyorum."
Vali Mustafa Tutulmaz'ın konuşmasının ardından, Anıtpark önünde Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Orman İşletme ve Orman Fidanlık Müdürlüğü çalışanları tarafından yetiştirilen 3 bin 500 fidan vatandaşlara dağıtıldı.

Mustafa Tutulmaz, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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