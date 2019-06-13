Afyonkarahisar'da 3 bin 802 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi" kapsamında 3 bin 802 ilkokul birinci sınıf öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılından itibaren uygulanan proje kapsamında bu yıl da eğitimler verildiği bildirildi.
Trafik kazalarının en önemli nedeni olan insan hatasının ancak eğitimle düzeltilebileceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi, çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır. Çocukluk
döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış olan çocuk, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya başlayacak; bu da bir çocuğun en az iki yetişkini, trafikteki davranışları açısından doğru bilgilerle uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geliştirilen ve 2010 yılından itibaren uygulanan 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi' ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 802; proje başlangıcından itibaren toplam 27 bin 45 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim verilmiştir."
Kaynak: AAAfyon
, Güncel