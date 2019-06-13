13.06.2019 16:58
Haberler»Güncel » Haber

Afyonkarahisar'da 3 bin 802 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi" kapsamında 3 bin 802 ilkokul birinci sınıf öğrencisine trafik eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'da "Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi" kapsamında 3 bin 802 ilkokul birinci sınıf öğrencisine trafik eğitimi verildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2010 yılından itibaren uygulanan proje kapsamında bu yıl da eğitimler verildiği bildirildi.
Trafik kazalarının en önemli nedeni olan insan hatasının ancak eğitimle düzeltilebileceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Erken yaşlarda başlayan trafik eğitimi, çocukların doğru ve güvenli davranış modellerini öğrenmesi, bunların benimsenip hayat tarzı haline getirilmesi açısından etkili olmaktadır. Bilgi ve beceriler ne kadar küçük yaşlarda öğrenilip uygulanılırsa o derece kalıcı olmaktadır. Çocukluk döneminde doğru ve etkin bir trafik eğitimi almış olan çocuk, ebeveynlerini, sürücü, yolcu veya yaya olarak uyarmaya başlayacak; bu da bir çocuğun en az iki yetişkini, trafikteki davranışları açısından doğru bilgilerle uyaracağını ve yönlendireceğini göstermektedir. Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce geliştirilen ve 2010 yılından itibaren uygulanan 'Ailemin ve Ülkemin Trafik Polisiyim Projesi' ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında 3 bin 802; proje başlangıcından itibaren toplam 27 bin 45 ilkokul birinci sınıf öğrencisine eğitim verilmiştir."
Kaynak: AA
Afyon, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:55 Emekli Tuğgeneral Kazım Ünal Afyonkarahisar'da toprağa verildi
18:55 Boşanmak istediği için öldürülen Tuğba toprağa verildi
18:55 Sağanak hayatı olumsuz etkiledi
18:55 Avusturya'da ırkçı saldırı
18:55 Japon bakandan "Umman Körfezi'ndeki saldırı ülkede enerji arzını etkilemiyor" açıklaması
18:54 "Makine Zirvesi-Vizyon 2030"
18:54 Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
18:52 2. el eşyaların alım satım bilgilerini bulundurmayan iş yerlerine ceza geliyor
18:52 Yaralı bulduğu kuşu tedavi ettirdi
18:51 Rektör Turgut jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümün kutladı
18:51 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi (1)
18:51 Venezuela parasındaki sıfırlar yeniden arttı
18:50 Kadın avukatı bu defa kalın sac ile güçlendirilmiş kapı bile durduramadı
18:50 Bilecik Belediye Meclisinde komisyona gelen raporlar görüşüldü