Afyonkarahisar'da 375 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
17.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:44
Afyonkarahisar'da otomobilinde 375 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 375 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 375 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı