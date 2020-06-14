Afyonkarahisar'da 4 doktorun darbedildiği iddiası

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli 4 doktor, 2 kişi tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.

14.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:26
Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde görevli 4 doktor, 2 kişi tarafından darbedildikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İddiaya göre, hastanenin tecrit bölümünde görevli doktorlar ile filiasyon ekibinin getirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı olduğu düşünülen 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda iki şüpheli, görevli doktorlar Serkan Özdemir, Mert Bozok, Murat Cimbar ve Caner Tanköz'ü tehdit ederek, darbetti.
Şüpheliler Y.A. ve G.Y.C. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürüyüyor. Afyonkarahisar’da 4 doktorun darbedildiği iddiası

Kaynak: AA

Etiketler: Afyon, Güncel, Haber

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