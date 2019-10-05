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Afyonkarahisar'da 404 düğün magandasına 151 bin lira ceza

AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.

05.10.2019 10:41Afyonkarahisar'da 404 düğün magandasına 151 bin lira ceza
AFYONKARAHİSAR'da jandarmanın ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarda, bu yılın ilk 9 ayında bin 640 düğün, nişan ve asker eğlencesinde 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında sorumluluk bölgesinde bulunan belde, köy ve mahallerde ateşli silahla havaya ateş edilmesinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Ekiplerin 9 ayda düğün, nişan ve asker eğlencesinde yaptığı denetimlerde meydana gelen 338 asayiş olayında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 404 kişiye, 151 bin 841 lira ceza uygulandı. Bu olaylarda ise 53 tabanca, 8 av tüfeği, bıçak ve çok sayıda fişek ile mermiye el konuldu. Denetimlere 5 bin 562 resmi ve bin 854 sivil personelin katıldığı belirtildi.



Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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