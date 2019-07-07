07.07.2019 21:26
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Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Kaza sonrası Afyon-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştuAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kaza sonrası Afyon- İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 araçın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, 18: 10 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu 3. Kilometresinde meydana geldi.
Lütfullah D. İdaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın Bülent A. idaresinde ki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya karıştı. 5 araçın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar'da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza sonrasında Afyonkarahisar-İzmir karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı. Afyonkarahisar'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA
İzmir, Afyon, 3. Sayfa

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